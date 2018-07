Torra, des de la presó de Lledoners: ''Cau el relat fictici d'Espanya''

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 14:45 h

El mateix Carles Puigdemont ha celebrat haver "derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat"

Redacció| El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous des de les portes de la presó de Lledoners que "avui ha caigut el relat fictici" que l'estat espanyol "ha intentat configurar de totes maneres". Davant la decisió del tribunal alemany d'acceptar l'extradició de Puigdemont per malversació però no per rebel·lió, Torra ha assegurat que "avui més que mai fem un clam per la llibertat dels presos polítics" i ha criticat que és una "injustícia i indecència que continuïn a la presó un minut més".

A més, el president creu que amb la decisió del tribunal alemany es posa de manifest com "Europa jutja i Espanya pretén jutjar". D'altra banda, Torra ha avançat que Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez -tots tres diputats de JxCat- li han traslladat que no pensen renunciar al seu escó malgrat la interlocutòria de Llarena.Al seu torn, el mateix Carles Puigdemont ha celebrat via Twitter haver "derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat". "La justícia alemanya nega que el referèndum de l'1 d'octubre fos rebel·lió. Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem!", ha escrit.