[Vídeo] La putrefacció de l'Estat espanyol esquitxa de ple la corona: Juan Carlos I va cobrar una comissió per l'AVE a la Meca

Quan l'amant del rei, Corinna, va intentar aturar-lo, ell li va dir: "Ah, ets tan alemanya!"

Gerard Sesé @gerardsese | Que el règim del 78 espanyol està podrit, corromput i caducat és quelcom que els catalans coneixen perfectament. Amb notícies com les d'avui, potser algun espanyol desperta. Sigui com sigui, la corrupció intrínseca de l'Estat espanyol arriba a les més altes esferes i ha esquitxat de ple la monarquia borbònica: Juan Carlos I va demanar una comissió per l'AVE a la Meca construït per empreses espanyoles i que, a més, ha resultat ser un fiasco de tres pobles.

La princesa Corinna va revelar a José Manuel Villarejo que Juan Carlos I va cobrar part de la comissió de 100 milions d'euros per la licitació de l'AVE a la Meca en la trobada que tots dos van mantenir a Londres el 2015, segons informa El Espanyol.

Segons l'empresària, l'ara rei emèrit demanar la comissió pel seu paper d'intermediari en aconseguir que el consorci d'empreses espanyoles -OHL i Indra, entre d'altres- guanyés un contracte de més de 6.300 milions d'euros en 2012 per la construcció de la línia fèrria de 450 quilòmetres des de Medina fins la Meca.

Corinna es desvincula en l'àudio i insisteix que OHL va posar com a negociadora a l'empresària iraniana Shahpari Zanganeh, tercera esposa de l'empresari i traficant d'armes Adnan Khashoggi.

L'AVE a la Meca, un fiasco absolut

Tal com ha anat informant directe!cat durant els últims anys, l'AVE a la Meca construit per empreses espanyoles ha descarrilat abans de posar-se en marxa. De fet, les pròrrogues de contractes i l'endarreriment constant de les finalitzacions de les obres han acabat portant les empreses espanyoles als tribunals i amb mig món àrab enfadat. Vies ensorrades sota la sorra del desert, estacions inacabades, partides de caragols que sobrepassaven els costos... un seguit de despropòsits que s'afegeixen a la pràctica mafiosa del rei Juan Carlos.

"Corinna, ets tan alemanya!"

L'aristòcrata narra que al final Juan Carlos I va rebre part de la comissió: "Villar Mir va pagar, tots van pagar la comissió, que va ser de 80 milions", però la quantitat va arribar "a través dels saudites". Tal com es pot veure en aquesta transcripció feta per la premsa espanyola, el rei va arribar a renyar Corinna "ah, ets tan alemanya" per a definir el contrari del caràcter espanyol: corrupte, obscur i mafiós.



Atenció què li va dir Juan Carlos I a Corinna per a justificar cobrar una comissió il·legal! (Quan he anat per les espanyes i m'han dit "¡Aarg, qué catalán que eres!" sempre m'ho he pres com un elogi) pic.twitter.com/TeAHjUpEFK — Gerard Sesé (@gerardsese) 12 de juliol de 2018

