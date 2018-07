Les clavegueres d'Interior voldrien silenciar el comissari que va fer públic el xantatge de Villarejo a la Casa Reial per Corinna

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 16:45 h

Afers Interns de la Policia Nacional ha detingut avui Enrique García Castaño

Redacció| El departament d'Afers Interns de la Policia Nacional ha detingut avui al comissari Enrique García Castaño. El motiu que ha transcendit té a veure amb la seva presumpta vinculació amb el cas pel qual es troba a la presó el comissari José Manuel Villarejo, investigat per l'Audiència Nacional. Des del diari 'Público', amb tot, destaquen que García Castaño és qui va revelar al mitjà un presumpte xantatge de Villarejo al Rei Joan Carles i al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en relació als escàndols que ha revelat recentment l'amant del rei espanyol, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, pel que fa a la Casa Reial espanyola.

Justament per les seves declaracions a 'Público', el febrer de 2017, Juan Ignacio Zoido va cessar García Castaño del seu càrrec de cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO). Ara, és detingut el mateix dia que els digitals 'El Español' i 'OK Diario' hagin difós diversos enregistraments de Corinna en conversa (el 2015) amb el comissari José Manuel Villarejo i en que afirma que el Rei emèrit la va utilitzar com a testaferro per ocultar patrimoni i propietats a l'estranger i que tenia comptes a Suïssa a nom d'un cosí. També s'ha fet públic que Joan Carles I hauria cobrat una comissió per l'AVE a la Meca i la seva presumpta participació al cas Nóos.