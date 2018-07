Que ha regalat Torra a Sturgeon després de la ratafia de Sánchez?

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 17:15 h

Durant la visita del president de la Generalitat a Escòcia

Redacció | El regal de la ratafia del president de la Generalitat, Quim Torra, a Pedro Sánchez va ser un dels detalls més destacats de la trobada entre els dos presidents. Aquest dimecres, Torra es va reunir amb la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, i tampoc ha volgut anar amb les mans buides. Aquesta vegada però, ha abandonat el simbolisme i li ha entregat un detall d'alt contingut polític.

El president de la Generalitat, d'una forma molt més discreta que amb Sánchez, li ha regalat a la líder de l'SNP una reproducció en miniatura de l'urna de les votacions de l'1-O.

L'equip de Presidència ha preferit no explicar a la premsa el regal de Torra a Sturgeon, segons informa Nació Digital. El mateix diari afirma que el president li hauria lliurat el regal durant la reunió de treball que han mantingut les dues delegacions. L'urna en miniatura es pot comprar fàcilment per internet per 9,95 euros.





A la reunió, tots dos líders han acordat, en un document que anomenen la 'Declaració d'Edimburg', que calen "solucions pacífiques i democràtiques, basades en el diàleg entre els governs espanyol i català, sempre des del respecte al dret a l'autodeterminació del poble català".

