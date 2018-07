La jutgessa que va arxivar la denúncia contra Terribas, sota sospita

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 17:45 h

Un jurista alerta que en la resolució de la causa es pot haver comès una "falta greu" en jutjar la seva ètica professional

Redacció| Ahir, es va fer públic l'arxivament de la denúncia que la Guàrdia Civil havia interposat contra la periodista Mònica Terribas en acusar-la "d'actuacions contra l'ordre públic" per haver informat sobre els moviments i ubicacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el passat 20 de setembre, durant els escorcolls en diverses seus de la Generalitat.

Tot i que la causa ja està arxivada (en considerar-se que els fets no van ser delictius perquè no van "generar risc per la població"), el jurista Joan Queralt ha explicat via Twitter que la jutgessa que la portava podria haver comès una falta greu. El motiu? El fet que en la resolució judicial valorés la conducta de Terribas dient que va ser "irresponsable des del punt de vista de l'ètica professional".



I és que, segons l'article 418.5 i/o 6 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, "l'ús en les resolucions judicials d'expressions innecessàries o improcedents, extravagants o manifestament ofensives o irrespectuoses des del punt de vista del raonament jurídic" per part dels jutges impliquen cometre una falta greu.