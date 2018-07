[Vídeo] La decisió alemanya fa embogir el PP: demana que Espanya abandoni l'espai Schengen

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 18:15 h

Gonzalez Pons: "Hi ha jutges que tenen prejudicis contra nosaltres"

Gerard Sesé @gerardsese | El nacionalisme espanyol està de dol. La justícia alemanya ha desmuntat l'estratègia de la justícia espanyola: no hi ha rebel·lió. Carles Puigdemont seria extradit només per malversació, un delicte que el jutge del Tribunal Superior encara no ha pogut demostrar. La frustració, ràbia i impotència dels unionistes ha portat al PP ha proposat una bajanada tan gran que perjudicaria a tots els espanyols: que Espanya surti de l'espai Schengen.

L'espai Schengen és un espai creat el 1995 per l'acord de Schengen per suprimir les fronteres comunes entre els estats integrants i establir controls comuns a les fronteres exteriors d'aquests països. En la pràctica, l'espai Schengen funciona en termes migratoris com un sol país.

Pels ciutadans espanyols, poder estar dins d'aquest tractat ha suposat la lliure circulació per a molts països sense haver de demanar visat especial i ha permès que un dels sectors clau per a l'economia espanyola, el turisme, hagi assolit quotes altíssimes.

Però la sentència de la justícia alemanya passa per sobre de tot això i la ràbia i impotència del nacionalisme espanyol ha portat al PP a demanar que Espanya abandoni aquest tractat.

Ho ha fet l'eurodiputat Esteban González Pons que ha assegurat que "és dramàtic veure com alguns països del nord volen aixecar fronteres quan es tracta que entri un immigrant o el refugiat, i després les treuen quan es tracta de colpistes en un país del sud". A més, ha assegurat que "ja no hi ha confiança" després de la sentència i que hi ha jutges estrangers que tenen "prejudicis contra Espanya".

.@gonzalezpons “Exijo a Sánchez que suspenda la aplicación del Acuerdo de Schengen en España, como han hecho tantas veces otros países de la UE, hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada”. https://t.co/O3lKj6bXSi pic.twitter.com/rog9VbBsMW — Partido Popular (@PPopular) 12 de juliol de 2018

