Llaç groc o la cara de Franco: quin d'aquests dos vins no es pot veure a Espanya?

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 18:45 h

Prohibeixen patentar un vi per dur el llaç groc pels presos polítics a l'etiqueta

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, que depèn del Gobierno, ha suspès la sol·licitud de l'empresa catalana 'Lovers Wine Elegance' per comercialitzar el vi 'Allibera’m'. Ho ha avançat el diari 'Vadevi', que també ha informat que la companyia pretenia destinar part de les vendes a la solidaritat amb els presos polítics i exiliats.









Un dels vins que es venen a Casa Pepe Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes feixisme, presos politics

Aquesta prohibició resulta especialment indignant si es té en compte que a l'Estat espanyol es poden trobar vins etiquetats amb simbologia feixista. És especialment conegut el restaurant Casa Pepe, a Ciudad Real, on venen tot tipus de productes etiquetats amb la cara de Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera, entre altres. D'altra banda, recentment també es comercialitza a Espanya un vi sota la marca Tabàrnia.

Segons el mitjà dedicat al món vinícola, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha argumentat que "la marca sol·licitada s'ha formalitzat en la prohibició establerta a l'article 5.1.f.de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques comercials, ja que el signe reclamat, Allibera’m, incorpora un element gràfic que pretén simbolitzar els fets i situacions inconstitucionals d’esdeveniments que s'han produït recentment". Tot i que no ho especifica explícitament, es refereixen al llaç groc que hi ha a l'etiqueta de la beguda, afirmant que "aquest signe té un ús abusiu quan intenta obtenir un bon propòsit comercial, en les circumstàncies actuals". Des de l'empresa catalana, tenen un mes per reclamar sobre la decisió i hauran de pagar prèviament 100 euros si volen fer-ho.