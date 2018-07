Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 19:15 h

La líder de Ciudadanos a Catalunya demostra estar absolutament alienada de la realitat

Gerard Sesé @gerardsese | Inés Arrimadas ha demostrat que viu aliena a la realitat i que té el pinyó fix posat al seu discurs, que no varia passi el que passi. Una vegada més ho ha demostrat al seu perfil de Twitter on ha comentat amb aires de victòria la sentència alemanya que descarta la rebel·lió a l'euroordre sol·licitada pel jutge del Tribunal Superior, Pablo Llarena.

Inés Arrimadas ha assegurat que "Puigdemont haurà de venir a Espanya a donar la cara davant la justícia per gastar-se els diners de tots en donar un cop contra més de mitja Catalunya i contra la democràcia. A més, cap país ni institució europea compra la mentida que puguin ser presos polítics".

Primer de tot, encara no està clar que sigui extradit perquè es pot presentar recurs al Tribunal Suprem alemany i també perquè tot apunta que el jutge Llarena retirarà l'euroordre per a evitar que només sigui jutjat per un delicte menor a la rebel·lió.

Davant de la prepotència d'Arrimadas, la periodista Pilar Rahola no s'ha pogut aguantar i ha ridiculitzat a la ultranacionalista espanyola: "Veig que no t'has assabentat de res. Que us han donat un hostiot de tres parells, senyora, que no t'enteres!"

Veo que no te has enterado de nada.

Que os han dado un hostión de tres pares, señora, que no te enteras! — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 12 de juliol de 2018

