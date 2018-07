Boye alliçona el director de 'El Periódico' per plantejar que Llarena pot ignorar la decisió alemanya sobre Puigdemont

Última actualització Dijous, 12 de juliol de 2018 19:45 h

El tribunal alemany ha acceptat extradir Puigdemont per malversació però no per rebel·lió

Redacció| Amb una sola frase ha alliçonat -via Twitter- l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al director de 'El Periódico', Enric Hernàndez, per plantejar que el jutge Pablo Llarena pot ignorar la decisió alemanya sobre Puigdemont feta pública avui mateix.

Igual Llarena tendría que leer la resolución y lo que ahí le exigen https://t.co/rdSqFLgISv — Gonzalo Boye (@boye_g) 12 de julio de 2018

El Tribunal d'Schleswig-Holstein ha admès extradir el president per un presumpte delicte de malversació de fons públics, però ha descartat fer-ho per rebel·lió, ja que no accepta els delictes que Alemanya serien els equivalents, alta traïció i pertorbació de l'ordre públic.Amb tot, Hernàndez ha difós a Twitter un article publicat al diari que dirigeix sobre el tema, plantejant que Llarena té una altra "opció sobre la taula": "acceptar el lliurament de Puigdemont per malversació, i processar-lo després per delictes més greus". "Igual Llarena hauria de llegir la resolució i el que li exigeixen", li ha replicat Boye, sobre el fet que la resolució del Tribunal d'Schleswig-Holstein adverteix diverses vegades a la Justícia espanyola que no jutgi per delicte de rebel·lió, d'alteració d'ordre públic o per corrupció Carles Puigdemont després d'haver estat desestimats per la Justícia alemanya.La resolució parla explícitament del compromís europeu d'Espanya i els tractats comuns. "El Tribunal confia plenament que el poder judicial espanyol també complirà els requisits de la legislació nacional i comunitària", diu, per afegir que donen per fet que el procés penal de Puigdemont a Espanya es limitarà al presumpte delicte de malversació que l'extradició declarada admissible i no el processaran pels càrrecs rebutjats per Alemanya després de la seva extradició.