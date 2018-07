[Vídeo] Aquest és el principal motiu pel qual Llarena es veurà obligat a returar l'euroorde

Sabeu per què el jutge Llarena es planteja molt fortament retirar l'euroordre? Perquè amb la malversació té un problema... i gros! Mireu: (+info aquí: https://t.co/rOB15jG85S ) pic.twitter.com/ZUmJxULdT6

En aquest vídeo hem recollit algunes de les moltes declaracions on la plana major dels governants del PP asseguren que, per una banda la Generalitat estava controlada i tenia l'economia intervinguda (abans del 155), que havia de justificar amb informes tots els seus moviments i que, segons li constava al Gobierno de la Nación Española, mai es va destinar ni un euro al referèndum.

Si finalment Puigdemont fos extradit i només pogués ser jutjat per malversació, el jutge Pablo Llarena té un greu problema. Les nombresses declaracions del Gobierno de Mariano Rajoy que asseguren que, sota el seu mandat (que és quan es va produir el referèndum de l'1-O) no es va destinar ni un euro a finançar la votació. Ho van dir tres ministres diferents: el d'economia, Luís de Guindos, el d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el portaveu del Gobierno i ministre de cultura i espots, Íñigo Méndez de Vigo i, fins i tot, el mereix president Mariano Rajoy.

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 12 de juliol de 2018, 21.01 h A borbonia s'ha triplicat la venda de vaselina.Al despatx de llarena ha arribat un tràiler.Sou la riota del món rates franquistes. Patètics.Miserables.Primitius.Que us bombin.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//

