L'unionisme afegeix a la llista de possibles alcaldables un altre perfil radical per Barcelona

L'empresari alemany conegut per desitjar presó a Torrent diu que té "diverses ofertes de diversos partits" per les municipals

Redacció| Fins ara, Manuel Valls era el nom que més sonava per representar l'unionisme més recalcitrant de cara a les eleccions municipals de 2019 a Barcelona. Amb tot, sembla que aquest podrà tenir més d'una opció per triar des que -aquesta tarda, al programa Versió RAC1- l'empresari alemany Karl Jacobi hagi dit que també té pensat presentar-se als comicis de la capital catalana. Jacobi és conegut per haver demanat presó pel president del Parlament, Roger Torrent, en una conferència al Círculo Equestre.

"He pres la decisió de presentar-me a alcalde de Barcelona. S’ha de canviar la situació. Vivim en una dictadura. Tinc diverses ofertes de diversos partits", ha dit. I ha aprofitat per comentar la decisió de la justícia alemanya de no extradir el president Carles Puigdemont per rebel·lió: "Segons les lleis alemanyes no hi ha rebel·lió, però poden dir el que els doni la gana. Som a Espanya. Els jutges alemanys s’han deixat influir per una campanya de mentides i manipulacions que s’ha fet fa anys des de Catalunya", ha afirmat.



En aquest sentit, ha carregat contra el president a l'exili i li ha desitjat que acabi en una presó espanyola. "Se l’ha de bloquejar, congelar o el que sigui. Que no parli més en públic dient més mentides. S’ha d’acabar amb aquest malson com sigui", ha sentenciat.

