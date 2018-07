Insulten i expulsen una nena de 14 anys d'un grup de Whatsapp per escriure en català

No hi ha cap vot

Una campanya de 'Plataforma per la Llengua''

Colla de nens de 14 anys. Es d'ex companys de guarderia d'El Prat de Llobregat. Han expulsat a la meva filla per escriure en català després d'insultar-la. Srs de @CiudadanosCs atureu-ho o prendrem mal. @Esquerra_ERC @Pdemocratacat — Salva Rigual (@SalvaRigual) 12 de juliol de 2018

"Colla de nens de 14 anys. És d'ex companys de guarderia d'El Prat de Llobregat. Han expulsat a la meva filla per escriure en català després d'insultar-la", escriu el pare per citar Ciutadans i demanar-los que "aturin això o prendrem mal".La piulada ha generat diverses reaccions donant suport la nena i recordant l'home que és un cas denunciable. De fet, 'Plataforma per la Llengua' li ha proposat de fer-ho mitjançant una queixa a la seva bústia.