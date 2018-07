Portades: El Suprem perd la batalla per jutjar a Puigdemont, segons 'El País'

El Periódico recull que "El 'no' alemany a la rebel·lió la deixa en l'aire" i La Vanguardia assenyala que "Llarena es planteja renunciar a l'extradició de Puigdemont".

Per la seva banda, El Mundo i La Razón destaquen la possible decisió del jutge Pablo Llarena de renunciar a jutjar Puigdemont només per malversació. "Sánchez acepta juzgar a Puigdemont por delito menor y Llarena se planta" titula El Mundo mentre La Razón celebra que "El Supremo condena a Puigdemont al exilio".