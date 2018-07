Puigdemont prepara una ''crida nacional a la unitat'' de l'independentisme per crear un ''instrument polític'' més enllà dels partits

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 09:45 h

L'objectiu és articular un espai que actuï de manera unificada

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Crear un instrument polític ampli i transversal que vagi més enllà dels partits. És l'objectiu sobre el qual treballa l'entorn del president a l'exili, Carles Puigdemont, que té la intenció de fer públicament i de forma immediata una ''crida nacional a la unitat'' de l'independentisme.

Segons publica aquest divendres al matí La Vanguardia, l'objectiu seria, d'una banda, construir aquest espai polític ampli i transversal que anés més enllà dels partits existents en l'actualitat, i per l'altra, que serveixi de plataforma d'actuació única i conjunta a partir d'ara. Es a dir, articular un espai que actuï de manera unificada, com per exemple és a Escòcia el SNP.

Aquesta ''crida a la unitat'' és la primera concreció de la idea sota el nom de 'Moviment 1 d'octubre' que fa temps que treballa Puigdemont per crear un moviment polític a partir de JxCat. Seria com una federació de l'independentisme que unifica una mateixa idea política, dotada, dins la transversalitat que la caracteritza, d'eines per realitzar actuacions en una mateixa direcció i en tots els àmbits, tant l'electoral com l'institucional.

La previsió, segons sempre el diari citat, és que comenci a estar operatiu a partir de la tardor. La proposta, que compta amb el suport de personalitats independentistes com Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i el nucli fundador de JxCat, seria la d'aglutinar els partits de JxCat, PDeCAT i fins i tot ERC.

Moviment 1-O

La intenció és, que en un primer moment, les adhesions siguin a títol individual, pas previ per facilitar la confluència dels partits, en un moment on ERC sembla estar lluny d'aquesta via.

Pel que fa al nom, hi ha sobre la taula el del Moviment 1 d'Octubre, inscrit com a partit polític per persones properes a Puigdemont o Junts per la República, associació constituïda pels diputats independents de JxCat.

Notícies relacionades