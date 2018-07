L'empresari alemany que va desitjar presó a Torrent: ''S'ha de fer callar Puigdemont, com sigui''

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 10:30 h

Redacció | Karl Jacobi, l'empresari alemany que va desitjar en una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona, dirigint-se directament al president del Parlament, Roger Torrent, que tots els sobiranistes "acabin a la presó" ha reaccionat a la decisió de la justícia alemanya d'extradir Puigdemont només per malversació i no per rebel·lió.

''S'ha de fer callar Puigdemont, com sigui'' ha dit Jacobi a Rac1, on ha considerat una mala notícia que Alemanya no decideixi extradir el president a l'exili pel delicte de rebel·lió.

Segons l'empresari, Puigdemont "ha d'anar a una presó espanyola". "Se l'ha de bloquejar, congelar o el que sigui", ha dit Jacobi, tot afegint que "no parli més en públic dient més mentides". "S'ha d'acabar amb aquest malson com sigui", ha sentenciat.

No és la primera reacció polèmica d'aquest empresari antiprocés. Després de dir al Círculo Ecuestre de Barcelona que tots els sobiranistes haurien d'acabar a presó, va assegurar que se sentia "avergonyit de ser alemany" i va carregar durament contra TV3, que va titllar de "fàbrica de propaganda".

Jacobi ha explicat també a Rac 1 que ha pres la decisió de presentar-se a alcalde de Barcelona perquè "s'ha de canviar la situació. "Vivim en una dictadura", ha reblat l'empresari que assegura tenir diverses ofertes de diversos partits.

