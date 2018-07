Torra: ''Som una petita potència exportadora''

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 12:00 h

El president de la Generalitat ha valorat positivament el 2017

A.S. | “No és un excés d’optimisme si diem que el 2017 ha estat un bon any”, ha exposat el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya. Tot i això, reconeix que “hi ha punts de millora”.

El president de la Generalitat, Quim Torra, durant la presentació de la Memòria Econòmica

Torra ha volgut començar el seu discurs recordant que l’any passat va ser Carles Puigdemont qui va fer-ne la presentació. També ha volgut recordar la resta del govern empresonat. L’auditori, s’ha fos en aplaudiments.

El president ha volgut posar de manifest que el 2017 ha estat però un any complicat. El president ha elogiat Seat que va “decidir no marxar de Catalunya el passat mes d’octubre”. I ha recordat que mitjans de comunicació i ministres espanyols “publicaven fugides d’empreses i avui tenim xifres sòlides que això no ha estat així”. “No hauria estat millor parlar?”, s’ha preguntat Torra. El president ha definit Catalunya com “una petita potència exportadora”.

La Memòria exposa que Catalunya segueix creixent més que Espanya gràcies a la reindustrialització de la seva economia. Exposa que s’han diversificat el creixement dels mercats exteriors, l’augment del turisme i el repunt en la construcció.

Ara bé, l’informe també posa de manifest els punts en els quals s’ha tirat enrere. I és que Catalunya s’allunya cada vegada més de l’esforç R+D que realitzen altres països, la pèrdua del poder adquisitiu i l’augment de la desigualtat i la pobresa.

