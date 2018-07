Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 11:30 h

Pere Aragonès

Redacció | El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonés, ha calculat que l'Estat deu 7.600 milions d'euros a Catalunya. Una xifra que, reconeix, no es podrà desbloquejar tota de cop però "alguna cosa si s'hauria de poder", ha reblat Aragonés en una entrevista a El Món a Rac 1 l'endemà de la reunió amb la número dos del govern de Pedro Sánchez, Carmen Calvo.

En la trobada amb la seva homòloga espanyola no es va entrar "en el tema del referèndum" ni es va parlar d'un nou finançament. Segons el conseller d'economia, abans de fer un nou contracte en finançament "s'ha de fer "que es compleixi el vigent". "Això li vaig demanar a la vicepresidenta espanyola", ha assegurat Aragonès.

Segons el conseller, l'Estat deu 7.600 milions d'euros a Catalunya. "El govern d'Espanya ens diu que són molts diners però tenen la voluntat de poder anar desbloquejant alguns d'aquests aspectes", ha detallat.

Tanmateix, en la trobada es va parlar del dret d'autodeterminació, ha explicat Aragonès, que ha afegit que "Calvo em va dir que no hi estava d'acord". Per la seva part, el conseller li va deixar clar que és "la pedra del nostre govern".

Pel que fa a la decisió del tribunal alemany de no extradir Puigdemont per rebel·lió, el vicepresident ha recordat que "tots els que estan a la presó ho estan per rebel·lió" i el tribunal alemany ha dit que no existeix presó.

En aquest sentit, ha assenyalat que ''el nacionalisme espanyol busca la imatge de Puigdemont baixant emmanillat d'un avió'', i ha precisat que una part del PSOE també ho vol.

A més a més, Aragonès ha indicat que la Fiscalia espanyola ara té "una oportunitat d'or" per desfer el camí que ha pres fins ara, després de destacar que "el PSOE reconeix que la solució per Catalunya ha de ser política".

