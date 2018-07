Joan Carles I va donar a Corinna arxius secrets del CNI per protegir-la si ell moria

13 de juliol de 2018, 13.56 h

On és aquí, aquell desgraciat de feixista, nazi i franquista de Tabarnia? Que no hi diu res?

I l'altre porc d'en Bejota, que no piulen?

A veure que diran davant de la moció que vol presentar en Garzón dels neo-comunistes.