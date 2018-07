L'absurda excusa de Ballesteros per justificar els seients buits durant els Jocs del Mediterrani

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 13:30 h

Diu que no són presents figures de renom “com Roger Federer o Rafa Nadal"

Redacció | L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha reconegut que es van vendre menys entrades de les que preveien a les competicions dels Jocs Mediterranis però ha defensat, tot i que encara no hi han dades oficials, que l'assistència mitjana als estadis va ser superior a la de les últimes dues edicions a Mersini (Turquia) i Pescara (Itàlia). La raó, segons Ballesteros, és que en aquests jocs no hi havia atletes de renom com "Roger Federer o Rafa Nadal".

"Tot i que s’ha vist algun estadi buit, a les semifinals i finals es van veure més instal·lacions plenes, sobretot en atletisme i natació, on hi havia atletes de nivell”, ha reblat Ballesteros que ha justificat que als Jocs no són presents figures de renom “com Roger Federer o Rafa Nadal", i que els esportistes "tenen bon nivell però menor”, i que això fa que la capacitat d’atracció es vegi limitada.A banda, ha argumentat que hi havia altres disciplines de menor seguiment, com la petanca o tir amb arc, que difícilment arrosseguen grans xifres de públic.Gairebé dues setmanes després de la cloenda dels Jocs, l'alcalde ha explicat que encara no tenen les dades sobre les entrades i assistència tancades, a l’espera que l’empresa Ticketmaster, encarregada de la venda, faci la liquidació corresponent. “Estem per sota de la previsió, però ja ho sabíem, perquè la previsió era omplir al 100% els estadis i no es van omplir”, ha reconegut Ballesteros, que fa un bon balanç dels Jocs, que “els comitès internacionals van qualificar d’excel·lents”.Ballesteros, que no ha sabut concretar el percentatge d’ocupació als estadis dels Jocs, i tampoc el de les dues edicions anteriors que l'esdeveniment esportiu a Tarragona hauria superat, ha explicat que es volen donar les xifres quan ja estiguin “tancades” i no les provisionals.Amb tot, Ballesteros creu que els Jocs Mediterranis deixaran un bon llegat a la ciutat i manté que encara ara no es pot avaluar i que falta distància en el temps. En aquesta línia, ha recordat que als Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992, “va haver-hi autobusos que no van arribar a les seus, altres seus que van obrir més tard”, i que “tot això va passar com a anècdota” i a Tarragona “s’ha intentat elevar a categoria”. “Va haver-hi cinc errades”, ha defensat.