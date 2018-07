El Gobierno autoritza Catalunya a formalitzar operacions de deute a curt termini

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 15:15 h

Montero explica que ha de servir per al refinançament de les línies de crèdit que vencen al juliol i a l'agost

Redacció | El govern espanyol ha autoritzat aquest divendres la Generalitat a formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 4.113 milions d'euros, segons ha explicat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Montero també ha afegit que aquesta quantitat serà destinada al refinançament de les línies de crèdit que vencen al juliol i a l'agost d'aquest any. Montero també ha assenyalat que l'autorització és "necessària" en aplicació a l'articvle 20 de la Llei d'estabilitat pressupostària.En la mateixa línia, també ha autoritzat les Illes Balears a formalitzar préstecs a llarg termini per un import màxim de 150 milions d'euros i a l'Aragó per avals d'import màxim de 225.000 euros.