Els advocats dels presos polítics veuen la resolució d'alemanya com una ''oportunitat'' perquè la justicia espanyola rectifiqui

Demanaran la setmana que ve la posada en llibertat provisional dels seus clients

Redacció | Els sis advocats dels presos polítics han reclamat aquest divendres al matí la llibertat dels seus clients després de la resolució de l'Audiència de Slesvig-Holstein que no veu rebel·lió en l'actuació de Carles Puigdemont.

Els advocats dels polítics independentistes empresonats, Xavier Melero, Marina Roig, Jordi Pina, Andreu Van den Eynde, Mariano Bergés i Olga Arderiu, en roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya

Segons les defenses, la resolució alemanya és una "oportunitat" perquè la fiscalia i el Suprem actuïn amb "prudència" i rectifiquin les postures mantingudes fins ara, sobretot la de mantenir la presó preventiva i les acusacions per rebel·lió i sedició.Tanmateix, demanaran la setmana que ve la posada en llibertat provisional dels seus clients després de la decisió del tribunal alemany que ha descartat lliurar Carles Puigdemont per rebel·lió, ja que aquesta resolució els reforça en els seus arguments. En aquest sentit, Andreu Van den Eynde ha considerat que "no hi ha cap probabilitat que això acabi en una condemna per rebel·lió".A més a més, Jordi Pina ha explicat que fa una hora ha presentat un recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació davant del jutge Llarena contra la suspensió dels càrrecs electes. Aviat faran el mateix els altres advocats dels altres presos polítics i exiliats electes.