[Vídeo] Un cul i una estelada: el nacionalisme espanyol ja no sap què fer per a cridar l'atenció

Un conegut ultra del Maresme protagonitza un nou episodi menyspreable per l'unionisme

Redacció| Fa temps que es dedica a sembrar el pànic pel Maresme amb el seu vehicle tunejat amb banderes espanyoles i fotografies de líders sobiranistes amb ratlladures i creus. Però, ara, ha traspassat tots els límits.

Diria que aquest ultra i feixista espanyolista, crec que es diu Pulido, ja fa massa temps que mostra el seu odi pels carrers de Mataró.

Teniu pensat fer alguna cosa?

Si cal porteu-lo a l'hospital i que se'l mirin bé i l'intentin arreglar una mica. pic.twitter.com/SNKslfSyuz — CDR Léo Taxil (@leotaxil) 13 de juliol de 2018

L'ultra Santiago Pulido Vivan -que demostra a les seves xarxes socials la seva devoció per les èpoques de dictadura a l'Estat espanyol- ha protagonitzat un nou episodi menyspreable per l'unionisme: se l'ha vist en mig del carrer, amb els calçotets abaixats i passant-se una estelada pel cul. Riu, mentre altres eixelebrats el graven i riuen amb ell.Pulido és conegut a la zona del Maresme per no amagar la seva comoditat al voltant de l'extrema dreta i per causar aldarulls amb total impunitat, dedicant-se a arrencar símbols per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i increpant qualsevol persona que li ho retregui. També estava entre les persones que van arrencar violentament (deixant, fins i tot, ferits al seu pas) creus grogues d'una platja de Canet de Mar.