Ciudadanos atia la confrontació amb un acte a la platja de Canet de Mar on es van plantar creus grogues

El partit convoca aquest dissabte un acte a la localitat per alertar dels "cementiris ideològics"

Redacció | La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat que acudirà aquest dissabte al municipi de Canet de Mar a la platja en la qual es van col·locar creus grogues que denunciava l'existència de presos polítcs a l'Estat espanyol i la mort de la democràcia a Espanya perquè segons la líder de la formació taronja, és un "cementiri ideològic". Cal recordar que la plantada de creus a la localitat del maresme va acabar amb incidents després que un grup d'unionistes arranqués les creus de la sorra fins al punt d'agredir un home de 82 anys.

"El separatisme segueix intentant excloure milers de catalans amb les seves intolerants actuacions o declarant persones non grates o negant la possibilitat de fer un acte polític als municipis on ells governen", ha exposat Arrimadas en una entrevista a Europa Press per justificar la seva assistència.

Cs va sol·licitar un permís per celebrar un acte polític a la Riera de Sant Domènech de Canet de Mar però l'Ajuntament els hi va denegar perquè, amb anterioritat a la sol·licitud, ja se'n va autoritzar l'ocupació per a "altres actes i activitats relacionades amb la Festa Major".

Però Arrimadas acudirà igualment al municipi barceloní per explicar el seu posicionament: "És la nostra obligació moral anar-hi, amb valentia, tots els diputats de Cs, a representar els milions de catalans que no hi estan d'acord".

El partit taronja al·lega que han de "donar veu a aquesta part de la població majoritària" de Catalunya que reclama que les places, els ajuntaments i les platges siguin per a tothom, i no per a una part com, segons ella, ho són ara.

Cs considera que Canet de Mar viola sistemàticament la neutralitat dels espais públics i que no és una cosa aïllada: "Molts catalans han d'anar a la platja amb els seus fills i veure cementiris ideològics o veure l'ocupació de símbols independentistes en espais que ells també paguen", ha reblat.

