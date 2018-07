La nova jugada del PDeCAT: registrar JxCAT com a partit

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 16:30 h

Els independents de la formació de Puigdemont en registren un altre

Redacció | El PDeCAT ha registrat la marca JxCat com a nou partit polític, segons figura en el registre de partits del Ministeri d'Interior.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal i Carles Puigdemont

Segons publiquen els diaris Ara i La Vanguardia, el PDeCAT va iniciar els tràmits fa unes setmanes i aquest divendres s'ha publicat oficialment.

A la web del ministeri hi figura que el nou partit està domiciliat en la mateixa adreça de la seu del PDeCAT, al carrer de Provença de Barcelona, i recull que la presidenta n'és Laia Canet, consellera municipal de la formació a Barcelona.

JxCat va ser la marca amb la qual el PDeCAT es va presentar a les eleccions del 21 de desembre del 2017, una llista amb candidats amb carnet del PDeCAT, però amb la particularitat que també hi havia un nombrós grup d'independents.



Què passa amb els independents?

Malgrat això, el PDeCAT no ha mantingut sempre els mateixos punts de vista amb aquests independents, i precisament aquests també han registrat un altre partit polític.

Segons la mateixa web del Ministeri d'Interior, els independents han registrat Junts per la República (JuntsxRep) amb el diputat al Parlament Toni Morral com a president; la diputada Aurora Madaula com a secretària i el també parlamentari Josep Riera com a vocal.

Quan el PDeCAT va anunciar la intenció de presentar-se a les eleccions municipals amb la marca JxCat, precisament Madaula i Riera van expressar el seu disgust i van considerar que era una apropiació indeguda d'una marca electoral que, al seu parer, va molt més allà del PDeCAT.

"PDeCAT, no en el meu nom. Sóc diputada de JxCat i no em representa ni la vostra manera de fer ni el vostre projecte. JxCat va néixer com un projecte transversal de país i no de partit. El nom no fa la cosa. I ho sabeu", va protestar Madaula a Twitter.

El registre de JxCat com a partit té data del dimecres 11 de juliol, mentre que el de JuntsxRep és d'un dia abans, del dimarts 10.

