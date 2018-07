Vol Pedro Sánchez celebrar el Alzamiento Nacional?

No hi ha cap vot

El cop d'estat del 18 de juliol de 1936, també anomenat com "Glorioso Alzamiento Nacional" pels franquistes, va ser la revolta militar dirigida contra el govern de la Segona República i que, en fracassar, va conduir a la Guerra Civil espanyola, que després de 3 anys, acabaria per derrotar la República i establint el règim franquista, que va mantenir-se en el poder a Espanya fins a 1975.

Doncs justament 82 anys després, el Ministerio de Defensa prepara un acte patriòtic espanyol i convida als espanyols a anar la Plaza de Colón a les 12:00 per assistir a la hissada de l'estanquera. Per si no fos poc, els encarregats de fer pujar la bandera fins dalt de tot el pal serà l'Armada espanyola, un dels braços militars de l'Estat que encara fa més fúnebre la celebració del 18-J.