VOX ho té més clar que Llarena i li exigeix retirar l'euroordre contra Puigdemont

Pretén que tots els investigats “siguin jutjats per tots els delictes, sense limitacions"

Redacció | El partit nacionalista espanyol i d'ultradreta, VOX, que ha exercit d'acusació particular i que ha marcat bona part dels tempos i estratègies a la justícia espanyola en la seva croada contra l'independentisme, ho té clar: s'ha de retirar l'euroordre perquè no vol que el president Carles Puigdemont pugui esquivar els delictes de rebel·lió i sedició als que acusa a tots els detinguts i exiliats i que, per tant, "siguin jutjats per tots els delictes, sense limitacions".

El partit d’ultradreta VOX, que exerceix com a acusació particular al Suprem en la causa contra els líders del procés independentista, ha demanat aquest divendres al magistrat Pablo Llarena que “retiri totes les sol·licituds de detenció i lliurament internacionals” que afectin Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Mertixell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel tan bon punt vagin apareixent resolucions de tribunals estrangers que, com en el cas de Puigdemont, restringeixin els delictes que es poden imputar als processats. Segons el partut ultra, amb aquesta actuació VOX pretén que tots els investigats “siguin jutjats per tots els delictes, sense limitacions, que s’estableixen a la interlocutòria de processament dictada per Llarena”.