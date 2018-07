Els ultranacionalistes espanyols i homòfobs d'Hazteoir acusen una sèrie infantil ''d'adoctrinament''

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II Republica Catalana

13 de juliol de 2018, 19.07 h







Hazte Oir ultranazionalistes catolics es-patrañols.

L'esglessia catolica esta plena de pederastes, no els he sentit mai dir res.

Amb la pederastia catolica, "No se hacen oir" ?