'Querellants per la República' presenta finalment la querella contra Llarena per prevaricació

P. Marimón trempolí trempolí

13 de juliol de 2018, 19.25 h

Llarena, sempre ho he dit, és el prevaricador més gran que molts hem conegut. Ja podem passar judicis i més judicis, ell s´emporta la palma destacadissim.

També he pensat que era per a fer-se perdonar per ser fill de son pare, un republicà militant i convençut. Ai si son pare pugués aixecar el cap, el fotria de pet a la garjola perpètua. No li caldria cap judici, els fets del Llarena parlen per sí sols.

Fora els feixistes espaÑols.