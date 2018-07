El sorprenent motiu pel qual un membre de 'La Manada' creu que no hi ha democràcia a Espanya

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 19:30 h

Ha parlat avui amb els mitjans, a les portes dels jutjats de Sevilla

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| José Ángel Prenda, un dels cinc membres de 'La Manada', creu que no hi ha democràcia a Espanya. Els motius d'aquesta afirmació podrien ser molts, però no cal esperar cap mena d'argumentació raonable d'aquest individu que, en realitat, denuncia que hagin tancat la pàgina de Facebook del seu club de fans pocs dies després d'obrir-se.

José Ángel Prenda parla amb els mitjans © Europa Press Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes democràcia, Facebook, La Manada

S'ha dirigit avui als mitjans de comunicació a les portes dels jutjats de Sevilla, on ha de presentar-se cada divendres a signar per ordre de l'Audiència de Navarra després de decretar la seva llibertat provisional fins que la sentència pel seu cas sigui ferma.

Segons ha afirmat Prenda, la clausura de la pàgina de Facebook per recolzar-lo és "la viva imatge de la democràcia d'aquest país". "Ens han penjat d'un pont (en referència a uns ninots que van aparèixer penjats en un pont de Pamplona), ens han dit violadors, i tot i que tres jutges han dit que no, ens ho segueixen dient. Però per això no passa res", ha dit per criticar que -en canvi- el seu "club [de fans] s'hagi de tancar".