El primer discurs del nou partit d'esquerres ''no nacionalista'' consisteix en defensar la unitat d'Espanya

'Izquierda en positivo' assegura que Catalunya no té dret a l'autodeterminació

Gerard Sesé @gerardsese | Una cantarella que els catalans ja hem après: quan algun espanyol s'autoanomena "no nacionalista" vol dir que és nacionalista espanyol. I el nou partit d'esquerres Izquierda en positivo, que assegura ser "no nacionalista" ha tardat ben poc a demostrar el seu fervor per a la unitat d'Espanya i, en el seu discurs de presentació, ha assegurat que Catalunya no té dret a l'autodeterminació.

Les cares alegres i jovenívoles del nou partit Izquierda en positivo

Izquierda en Positivo ha començat deshonorant el seu nom i atacant a l'esquerra catalana, espanyola i europea. El seu màxim responsable és l'exsecretari del Partit Comunista Espanyol Paco Frutos.

El partit neix amb la intenció de ser un referent polític dels votants tradicionals de l'esquerra que se senten traïts pel suport al nacionalisme. "L'esquerra catalana no pot estar els serveis auxiliars vergonyants de l'independentisme" ha assegurat Frutos. A més, ha sentenciat que "el dret a l'autodeterminació no existeix a Catalunya, ja que ara només tenen dret al Sàhara i Palestina", ja que "aquí no hi ha hagut mai colònies" només explotació i confrontació que "hem de superar entre tots i no ballar l'aigua als burgesos d'un costat amb una llengua i als altres amb l'altra".

L'independentisme, el dimoni

Un dels portaveus del flagrant nou partit Izquierda en positivo, Quique Sanjurjo, ha afegit que l'independentisme català perjudica la classe treballadora, que és el 99% de la població. L'altre portaveu, Pedro Mercado ha explicat que el partit vol una "Espanya integral" on les "diferents regions constituïdes com a comunitats autònomes exerceixin les seves competències amb lleialtat institucional i on l'Estat garanteixi la igualtat entre tots els espanyols".





