[Vídeo] Valtonyc i Toni Albà es monten un 'Polònia' particular mofant-se de Joan Carles I a Bèlgica

Última actualització Divendres, 13 de juliol de 2018 20:30 h

L'actor ha visitat el raper, exiliat a Brussel·les després que el vulguéssin empresonar per injúries a la corona

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Un dels personatges més aclamats pel públic de 'Polònia' és, des de fa anys, la imitació que fa l'actor Toni Albà del rei emèrit espanyol, Juan Carlos I. Tant és així que no li ha calgut ni tan sols caracterització per muntar un sketch a Brussel·les, on es troba exiliat el raper Valtònyc després que la justícia espanyola vulgui tancar-lo a presó acusat -entre altres coses- d'injúries a la corona per les lletres de les seves cançons.

En dos vídeos humorístics, Valtonyc demana al monarca Albà que el perdoni, que "no s'ha passat tant com la Corinna", en referència a les acusacions que l'amant de Joan Carles ha llençat contra ell en els darrers dies. Albà s'atreveix fins i tot a fer un rap, tot i que Valtonyc li ho demana que no ho faci sota l'amenaça de poder convertir-se en terrorista.