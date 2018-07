Portades: 'La Vanguardia' ressalta la inquietud del Suprem per l'estratègia de Sánchez

Última actualització Dissabte, 14 de juliol de 2018 09:30 h

'El País': "El CNI pagó a dueños de cayucos para frenar la inmigración ilegal"

Redacció | Titulars diversos als diaris d'aquest dissabte.













'La Razón': ""Ataúdes de guardias" para patrullar contra el narcotráfico". 'ABC': "Un Trump desbocado de paso por la vieja Europa". 'El Mundo': "La mayoría ve a Sánchez muy blando con los separatistas".

Notícies relacionades

Després d'una setmana intensa amb la resolució alemanya per a Puigdemont. Hi ha mala maror al Suprem. 'La Vanguardia': "Inquietud al Suprem per l'estratègia de Sánchez".'El Periódico': "Sánchez refusa destapar els amnistiats fiscals". 'El Punt Avui': "Ni presó ni exili".'Ara': "Pressió per a l'alliberament dels presos".