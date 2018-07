Òmnium demana a Sánchez que estigui atent a la manifestació d'aquesta tarda

Última actualització Dissabte, 14 de juliol de 2018 12:30 h

Es mobilitzen a Barcelona a favor dels presos polítics

Redacció | El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha defensat que en la manifestació del dissabte --convocada per la seva entitat, l'ANC i l'Associació Catalans pels Drets Civils-- demanarà al govern de Pedro Sánchez que "no miri a un altre costat i que insti la Fiscalia a retirar tots els càrrecs" i ha subratllat que aquest sí que seria un gest polític.

"L'única cosa que ens val és que els presos polítics i els exiliats puguin tornar immediatament a casa seva", ha expressat Mauri en una atenció als mitjans de comunicació després de la reunió que ha mantingut amb el secretari general de CCOO, Unai Sordo.

Ha reiterat que el conflicte a Catalunya és polític, per la qual cosa ha remarcat que no es pot solucionar als tribunals i les presons, i ha instat l'Executiu central a decidir "si vol formar part del problema, com està fent ara, o si vol ser una part de la solució".

Mauri ha convidat a la participació a la marxa, que ha estat convocada per reclamar la llibertat dels presos sobiranistes i que els líders que estan a l'estranger pugui tornar sense por a represàlies, de la "immensa majoria a Catalunya que està en contra que hi hagi presos i exiliats polítics".





"Ni presó, ni exili"



El Govern, Òmnium Cultural i l'ANC es mobilitzaran aquest dissabte a partir de les 19 hores pels carrers de Barcelona per reclamar la llibertat dels presos sobiranistes i que els líders que estan a l'estranger pugui tornar sense por a represàlies. La marxa, convocada per les dues entitats sobiranistes i l'Associació Catalans pels Drets Civils, va ser convocada en conèixer-se la decisió del Govern central de traslladar els presos a centres penitenciaris de Catalunya, un acostament que ja s'ha completat. Amb aquesta mobilització, amb el lema 'Ni presó, ni exili, us volem a casa' volen manifestar que no consideren l'acostament cap "gest polític" del Govern de Pedro Sánchez, i que només es conformaran quan tots els presos surtin en llibertat. "Fem una crida a tota aquesta ciutadania al fet que demà surti als carrers novament a protestar per aquesta situació, que ja n'hi ha prou de repressió, que no pot haver-hi persecució ideològica a Espanya com està passant i que no es pot judicializar la política", ha sostingut el vicepresident."

