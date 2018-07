Graupera: ''No volem guanyar per convertir l'Ajuntament en un ariet independentista''

Última actualització Dissabte, 14 de juliol de 2018 18:30 h

Assegura que li agradaria que Valls obtés a l'alcaldia de Barcelona

Redacció | El professor i periodista Jordi Graupera ha sostingut que la seva proposta de celebrar unes primàries per triar a l'alcaldable d'una llista unitària sobiranista a Barcelona millorarà el projecte de ciutat, i ha garantit: "No volem guanyar les eleccions municipals per que vulguem convertir l'Ajuntament en un ariet independentista".

En una entrevista d'Europa Press, ha defensat que el soberanisme no veu la ciutat només com la capital de Catalunya, sinó de part del Mediterrani, en el qual ha de buscar el seu lideratge, però "quan això pansa, històricament entra en conflicte amb les dues ciutats que no poden permetre-ho, que són Madrid i París, dues ciutats cortesanes d'Estat modernes que necessiten que Barcelona sigui subsidiària".

Sobre la possibilitat que el exprimer ministre francès Manuel Valls opti a l'Alcaldia, ha dit que seria una bona notícia, perquè és un adversari digne de vèncer, evidenciaria que Barcelona és un pol d'atracció de talent i pel discurs que generaria, davant el qual es requeriria "una resposta substancial, no d'eslògans".

"Barcelona ha de ser la resposta al model polític i social que Valls ha intentat imposar a França i Europa", ha dit Graupera, que s'ha mostrat convençut que concorrerà i ha augurat que se centrarà en la immigració, amb una trajectòria que veu que tendeix a l'autoritarisme i a l'exclusió; en l'ordre públic, i a Espanya.

Ha advertit que ERC i els espais i partits sorgits de l'antiga CDC, inclòs el PDeCAT, "s'hauran d'entendre sí o sí si no volen que l'alcalde sigui ni Ada Colau ni Valls", i que és millor posar-se d'acord amb un debat ciutadà i abans de les eleccions que després i en un despatx.

Preguntat per si una candidatura de Valls seria un incentiu perquè els partits se sumessin a la seva proposta, ha defensat que unes primàries representen una opció tan positiva que haurien de ser acceptades per elles mateixes: "No són una estratègia electoral ni un mecanisme de selecció de personal, sinó un moviment de renovació de la política municipal i del projecte de ciutat".



Amb ANC i Òmnium



Ha destacat que ell i el seu equip volen garantir una organització neutral de les primàries, per la qual cosa s'apartaran per defensar la seva candidatura, i preveuen crear una sindicatura amb una persona proposada per cada candidat i en la qual ha proposat a ANC i Òmnium que formin part. Graupera ha assegurat que la ANC ho consultarà, i creu que la participació de més partits i actors facilitaria la d'Òmnium, i ha assegurat: "Nosaltres no tenim cap pretensió de ser el comitè organitzador de les primàries" i que volen que tots els candidats comptin amb igualtat de condicions, amb eines que contemplarà el reglament, com a mecanismes per posar recursos a la seva disposició. Ha recordat que la setmana vinent obriran una consulta sobre aquest reglament a les més de 32.300 persones que han signat per recolzar la proposta ---i els que se sumeixen fins llavors--, mitjançant la qual podran votar "punts clau", com si ha d'haver-hi un percentatge mínim de vots per formar part de la candidatura i el marge de negociació si PDeCAT i ERC decideixen sumar-se a la proposta i demanen canvis.

