Dos mesos de Torra com a president: Assegura que no s'aturarà fins que ''els exiliats i presos polítics siguin lliures''

Última actualització Dissabte, 14 de juliol de 2018 17:00 h

El president de la Generalitat ha agraït a través d'una piulada "el suport i estimació" dels amics i ciutadans

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una piulada aquest dissabte al matí amb motiu dels dos mesos de la seva investidura com a 131è president de la Generalitat assegurant que no s'aturarà "fins que els exiliats i presos polítics siguin lliures; i el nostre poble també".

Avui fa dos mesos vaig ser investit 131è President de la Generalitat. Només puc agrair el suport i estimació de tants amics i de tants ciutadans. I repetir, amb més força encara, que no m’aturaré fins que els exiliats i presos polítics siguin lliures; i el nostre poble també. https://t.co/dKtCYDJqYO — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 14 de juliol de 2018

En el tuit, Torra també ha agraït "el suport i estimació de tants amics i de tants ciutadans".El cap de l'executiu català també ha compartit al primera piulada que va fer després d'accedir el càrrec, el passat 14 de maig, on assegurava: "La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai, defenseu-la tal i com l'heu defensat, pacíficament i radicalment. Per Catalunya i per la vida".