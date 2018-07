Albiol exigeix més duresa al Gobierno de Sánchez davant l'independentisme

Última actualització Dissabte, 14 de juliol de 2018 14:45 h

Ara, el titlla de "feble"

Redacció | El president del PP català, Xavier García Albiol, ha criticat aquest dissabte el govern de Pedro Sánchez per la seva "feblesa" davant l'independentisme i els presos sobiranistes.

"No em preocupa tant la reacció de la justícia com la feblesa que està mostrant el Govern d'Espanya per intentar fer algun tipus de moviment per rebaixar la pressió, per rebaixar les penes dels polítics que en aquests moments es troben en aquesta causa", ha retret en una entrevista de TV3.

Ha alertat que aquesta actitud del Govern central provoca una situació en la qual "els que teòricament han d'estar defensant l'Estat de dret s'estan movent i intenten fent gestos per agradar" als partits independentistes, mentre que segueixen amb el seu full de ruta independentista, segons ell.

Sobre la decisió de la justícia alemanya sobre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha lamentat que "no és la notícia que la majoria dels catalans que se senten espanyols" esperaven i ha afirmat que volia que Alemanya col·laborés més amb la justícia espanyola.



Decebuts amb Alemanya

"Esperàvem que Alemanya col·laborés amb més profunditat a intentar que el màxim responsable de la situació que hem viscut a Catalunya en els últims mesos hagués de passar comptes", ha assenyalat.

Així mateix, ha destacat que la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de suspendre de càrrec públic els diputats investigats pel procés independentista "està per sobre d'un reglament d'un parlament autonòmic".

També ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que "no forci el reglament" de la Cambra per evitar la suspensió d'aquests diputats i perquè, segons ell, no es repeteixi el que va passar a l'anterior legislatura.

