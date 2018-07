El nacionalisme espanyol s'encarnissa amb el jove de Canet: ''Voy por ti puto judío''

La llibertat esta cada dia més aprop! New York del baix camp. New York del baix camp.

14 de juliol de 2018, 13.32 h

Està molt clar que els espanyols i peninsulars castellanitzats, consideren a Catalunya dintre de la península Ibèrica com l'única "comunitat", que realment ha resistit tots els intents de dissolució i desaparició de la cultura pròpia i tenim una història mil·lenària que reforça la nostra pretensió de recuperar la sobirania de com abans millor, sabem que a pesar dels seus immensos crims i esforços per sotmetre'ns, els catalans "de merda" resistim i resistirem fins a l'expulsió dels... Llegir més