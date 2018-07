Arrimadas provoca a Canet amb el crit de ''libertad''

Última actualització Dissabte, 14 de juliol de 2018 15:30 h

Acudeix a Canet per alertar els intents de fer callar als contraris a la independència

Redacció | La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat aquest dissabte el Govern d'alimentar la "confrontació" a Catalunya entre partidaris i contraris a la independència.





Ara mateix la @InesArrimadas a Canet provocant a la gent, cridant "Libertad" pic.twitter.com/uaI834N16F — Marçal Alsina Torra (@Maralot) 14 de juliol de 2018 Ho ha dit en declaracions als mitjans a Canet de Mar (Barcelona) al costat de diputats de Cs, on ha estat esbroncada per diverses persones amb crits de 'Llibertat presos polítics', als quals han respost cridant 'Llibertat'.

Ha sostingut que "amb aquest intent de boicotejar la llibertat de catalans per poder passejar tranquil·lament per Canet, es demostra la necessitat de reconstruir la convivència".



"Hi ha gent que es pensa que ens pot vetar"

"El Govern de la Generalitat ha alimentat aquesta confrontació. Hi ha gent que es pensa que ens pot vetar, que ens pot prohibir venir a municipis de Catalunya", ha alertat i ha recordat que la setmana vinent el Parlament celebrarà un ple sobre la convivència per proposta de Cs.

Així mateix, ha afirmat que impulsaran mesures per "respectar la neutralitat dels espais públics perquè estiguin lliures de simbologia política, que es condemni la violència i la declaració de persones no grates per les seves idees".

Arrimadas ha acudit a Canet de Mar després que Cs sol·licités un permís per celebrar un acte polític que va ser denegat per l'Ajuntament perquè l'espai ja estava ocupat per altres actes i activitats relacionades amb la Festa Major.



"Han vingut a provocar"

L'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, ha explicat en declaracions als mitjans que van dir a Cs que demanessin un altre espai i que no ho han fet, i que està a favor que vinguin al municipi a expressar-se, però ha criticat que "han vingut a provocar".

