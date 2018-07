Un ajuntament del PP es gasta 16.000 euros per una bandera espanyola

A través d’una piulada, Albiol ha assegurat no entendre com el fet de posar una bandera d’aquestes dimensions pot ajudar a assolir els objectius que tenien aquests fons. D’aquesta manera, ho ha posat en coneixement a la Comissió Europea.

Yo personalmente no alcanzo a entender cómo colocar una bandera gigante cumple alguno de esos objetivos, así que pregunté a la Comisión Europea si conocía el caso y si consideran que el gasto se adecua a lo descrito en los fondos EDUSI pic.twitter.com/OWDcxl0lg0

El municipi, de la província de Càceres, té una taxa d’atur del 21%. Malgrat tot, no ha frenat als populars de gastar-se tal quantiat provinent de fons europeus en una bandera de 7 per 10 metres.

