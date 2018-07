Portades: La premsa catalana destaca la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona

Última actualització Diumenge, 15 de juliol de 2018 09:30 h

"El PSOE resta votos a Podemos y se sitúa por delante de Cs y PP", segons una enquesta que publica 'El Mundo

Redacció | Diversitat de portades als diaris d'aquest diumenge. Molts coincideixen en destacar la manifestació per la llibertat dels presos.

'El Punt Avui' es limita a dir "Tots a casa". L''ARA' parla de "Clam per l'alliberament". 'La Vanguardia" assegura que "Sánchez i Torra busquen preservar el diàleg". 'El Periódico' destaca en portada que hi ha una "Plaga de robatoris".L''ABC' entrevista a Soraya Sáenz de Santamaría i en subratlla: "Un debate con Casado le haría mucho daño a él y al partido". 'La Razón' assegura que hi ha "Empate técnico Santamaría – Casado". I 'El Mundo' publica un sondeig que conclou que "El PSOE resta votos a Podemos y se sitúa por delante de Cs y PP".