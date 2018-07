Aquestes són les retallades de Colau a Barcelona

Colau assegura que no són retallades sinó “reajustaments” però no ha negat l’existència d’aquest document. De fet diu que es basa només “en el pitjor dels escenaris” i que veu amb “preocupació” la davallada d0ingressos a les arques municipals.

El total puja fins a 107 milions d’euros durant el 2018 i el 2019. Es veurien afectats 159 projectes i entre ells hi ha 9 centres escolars, la biblioteca de Sarrià, el Teatre Arnau, el CAP de la Barceloneta o la ronda de Sant Antoni.

