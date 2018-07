La Generalitat no convidarà el rei pels actes del 17A i passa la pilota a Colau

Última actualització Diumenge, 15 de juliol de 2018 14:00 h

Artadi exposa que l'alcaldessa de Barcelona està en el seu dret

Redacció | La Generalitat de Catalunya ja ha deixat clar que no convidarà el rei pels actes de commemoració del 17 d’agost, per recordar les víctimes dels atemptats gihadistes.

Així ho ha posat de manifest la consellera de Presidència, Elsa Artadi.



Ha deixat clar que el Govern no té cap intenció de convidar a Barcelona a Felip VI, seguint el criteri que es va marcar després de la polèmica dels Jocs del Mediterrani que van celebrar-se a Tarragona fa unes setmanes.



Artadi però, ha dit que si l’Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, ho vol fer, està en el seu dret.



“La institució, protocolàriament, convidarà qui cregui que ha de convidar. La relació de la Generalitat amb la corona va quedar clara fa dues setmanes, no ha canviat. Després, l’alcaldessa colau i la seva formació política ja decidiran qui creu que ha de convidar i qui no. Nosaltres no hi entrem. Nosaltres, és evident que no convidarem el rei ni els membres de la corona”, ha exposat a l’agència EFE.

