Borrell diu ara que no veu canvis en l'actitud del Govern davant l'Estat

Assegura que el Gobierno està fent "un esforç extraordinari per recuperar el diàleg"

Redacció | El ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest diumenge que no veu cap canvi en l'actitud del Govern respecte a l'Estat: "Jo no he percebut un canvi".

En una entrevista d'El País, ha sostingut que no aprecia cap canvi en l'independentisme, encara que el Govern central "està fent un esforç extraordinari per recuperar el diàleg".

Ha assenyalat que no poden impedir que el president de la Generalitat, Quim Torra, insisteixi en el dret a l'autodeterminació, però "haurà d'escoltar també al president del Govern quan li diu que tal cosa no passarà".

Sobre la decisió de la justícia alemanya sobre l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont, ha manifestat el seu respecte a les decisions judicials, però ha avisat que "respectar no significa estar d'acord, ni no poder analitzar".



Creu que hi va haver rebel·lió

Borrell ha afirmat que la sentència diu que "en la rebel·lió no es va usar la força en grau suficient per torçar la voluntat del Govern contra la qual anava dirigida", per la qual cosa considera que evidencia l'existència de rebel·lió.

"No diu que no la hi hagués: diu que no va ser prou forta. Aquest és un judici de valor", ha sentenciat.

A més, ha assegurat que l'independentisme ha fet una campanya de descrèdit de les institucions espanyoles "que ha tingut un cert èxit per incompareixença del contrari".

Per això, creu que "cal combatre aquest relat" de l'independentisme i ha explicat que ell ho va a fer a l'estranger.

