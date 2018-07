Arrimadas assegura que Valls està ''animat'' per ser alcalde de Barcelona

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

15 de juliol de 2018, 20.33 h





Arrimades, PPobreta , t'ho pots arribar a imaginar quant ens interessa l' "animació" d'una DESFERRA del NAUFRAGI d'un "grimpeur", un canviador de jaqueta segons el vent que bufa, ahir sociata i avui FEIXISTA, com és el variable i inconstant Manuel Valls? . . .





Per a mi i per a moltíssims catalans, que Manuel Valls "s'animi" somiant que serà alcalde de Barcelona o s'animi amb una ampolla de pastís, ENS LA SUA BEN SUADA, PPobra xicoteta.