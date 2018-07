La caserna de la Guàrdia Civil a València conserva els símbols feixistes de la seva façana

Passe per davant de la caserna de la Guàrdia Civil a València. Veig una cosa estranya. Trac el mòvil per fer-li una foto. El guàrdia de la porta em crida amenaçant què que mierdas hago. Aguarde el mòvil. No volia lios, estava massa prop de la gàbia. Però google maps m'ajuda: pic.twitter.com/TVmsa82YQp