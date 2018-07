Un exministre espanyol s'aferra a la UE per ''superar'' els nacionalismes

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

15 de juliol de 2018, 20.17 h





Sentint-ho molt, Josep Piqué, he de dir-te que et considero un ANALFABET en temes polítics (com tants d'altres ex-ministres del PP)





Repetiré una vegada més, que si voleu aconseguir una "superació dels nacionalismes" en base a la Unió Europea, els que heu de fer ÉS ELIMINAR LES FRONTERES DE L'ESTAT ESPANYOL I POSAR-VOS SOTA EL GOVERN DE FRANÇA O D'ALEMÀNIA . . .







Oi que no ho farieu, PPobre IGNORANTAS IMPERTINENT??









Doncs no demanis a Catalunya que "ENTRI A EUROPA PORTADA PE...