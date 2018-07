Un diari unionista assegura que l'independentisme busca ara captar 'latinos'

OKdiario no fila gaire prim en aquesta afirmació i s’oblida de l’actual conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani (Barcelona, 1979) i de la diputada de JxCAT, Saloua Laquaji (Tànger), ambdós musulmans.

En el seu moment, el ja es va fer ressò de la creació d'aquesta plataforma . Ara però el diari d'Eduardo Inda justifica la creació de “Latinos per la república”, una plataforma que neix amb la finalitat d’explicar “per què és positiva la independència de Catalunya i la construcció d’una repúbllica”.

