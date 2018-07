Ciudadanos demana missatges per als ''catalans que volen ser espanyols''

"Ciudadanos va demostrar en les eleccions catalanes que són majoria els catalans que volen seguir sent espanyols i europeus", ha sentenciat Villacís.

En aquesta línia, la portaveu de Cs en el Consistori ha subratllat que la formació taronja "seguirà en aquests carrers, pobles i places per reivindicar la llibertat" en representació dels catalans que els van votar.

