El PSC de Barcelona dedica la victòria de França al mundial al candidat municipal de C's

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 09:30 h

Els socialistes aprofiten el mundial per ironitzar contra la candidatura de l'exprimer ministre francès a l'alcaldia de Barcelona

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Felicitació irònica del PSC a Cs per la victòria de la França de Manuel Valls a la final del Mundial de Rússia 2018.

Félicitations à @CiutadansBCN pour la victoire des Bleus dans la Coupe du monde. Et aussi à @manelvalls et à toute la France pour la victoire de son @equipedefrance #FiersdetreBleus pic.twitter.com/iALCbjAr7w — PSC Barcelona (@pscbarcelona) 15 de juliol de 2018

Notícies relacionades

A través de les xarxes socials, els socialistes de Barcelona han felicitat el partit d'Albert Rivera per la victòria de l'equip francès i han volgut destacar l'eufòria amb la que l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, ho ha celebrat.El tuit l'han fet en clau irònica. Valls és un dels possibles candidats per ser alcaldable de Barcelona de Cs a les eleccions municipals del 2019.Precismaent, aquest diumenge, la líder de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, deia que veu l'exprimer ministre francès Manuel Valls "animat" per liderar una candidatura a les municipals per Barcelona, que va qualificar d'europeista."Moltes felicitats Ciutadans BCN per l'èxit de França al Mundial de Russia 2018. I com no, a Manuel Valls i a tots els ciutadans i ciutadanes francesos per la victòria de la seva selecció", ha piulat el partit a Twitter.