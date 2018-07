El 'Financial Times' insta a Sánchez a reconèixer Catalunya com una nació

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

16 de juliol de 2018, 10.49 h







ESPANYOLETS FRANQUISTES:





QUI ERA QUE FA JA ANYS US AVISAVA QUE HI SORTIREU PERDENT MÉS DEL QUE ENS ROBAREU, MANTENINT-NOS A LA FORÇA DINS L'ESTAT?





SOM MOLTS ELS CATALANS QUE ENS DEDIQUEM A DENIGRAR EL VOSTRE FEIXISME EXPLICANT ALS ESTRANGERS LA VERITAT DE L'ESTAO EPPANYÓ.





. . . I A POC A POC, TOT EL MÓN US ANIRÀ CONSIDERANT UNS FRANQUISTES INDESITJABLES I BARROERAMENT INCOMPETENTS . . .







LA "MARCA EPPANYA" PER TERRA, NANOS !!!!